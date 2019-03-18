Раскрыты меры оккупантов по усилению безопасности Крымского моста
Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов, способные определить тип груза и его массу, оккупанты установят на подходах к Крымскому мосту.
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Об этом сообщил директор по производству компании "Скантроник Системс" Сергей Симочко, пишет РИА Новости.
"Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту", - сказал он.
Время сканирования состава зависит от скорости его движения и количества входящих в него вагонов.
Ранее сообщалось, что у оккупантов в аннексированном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту. В поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми.