Митрополита Мефодия похоронят 27 февраля в Тернополе

Об этом сообщается на сайте УАПЦ.

Отмечается, что 25 февраля с 14.00 начнутся заупокойные богослужения в Андреевской церкви в Киеве (Андреевский спуск, 23). "Андреевская церковь будет открыта до утра, и верные УАПЦ смогут попрощаться с телом почившего на протяжении всей ночи", - говорится в сообщении.

26 февраля в 8.00 – Божественная Литургия с участием епископата Украинской автокефальной православной церкви, после которой – чин отпевания почившего Предстоятеля; в 19.00 – встреча тела Блаженнейшего Владыки в церкви Рождества Христова в Тернополе (ул. Русская, 22). Церковь будет открыта всю ночь.

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27 февраля в 9.00 состоится Божественная литургия и похороны.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля на 65-ом году жизни в результате болезни умер предстоятель УАПЦ митрополит Мефодий.

Блаженнейший Митрополит Мефодий (в миру - Валерий Андреевич Кудряков) родился 11 марта 1949 года в городе Копичинцы Гусятинского района Тернопольской области.

После смерти блаженной памяти Святейшего патриарха Димитрия (1915-2000) Митрополит Тернопольский и Подольский Мефодий избирается сначала Местоблюстителем патриаршего престола УАПЦ (1.03.2000), а впоследствии – по воле Поместного собора УАПЦ – и Предстоятелем УАПЦ (14.02.2000).