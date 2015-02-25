Савченко не привезут в суд на рассмотрение апелляции на ее арест
09:15, 25 февраля 2015Общество
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Украинскую летчицу Надежду Савченко не доставят в Мосгорсуд, где будет рассматриваться апелляция на продление ее ареста до 13 мая.
REUTERS
Об этом УНИАН сказал ее адвокат Марк Фейгин. "Надежду в суд не доставят, она будет принимать участие в заседании по видеоконференцсвязи, ее можно будет увидеть по монитору", - сказал Марк Фейгин.
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При этом адвокат сообщил, что убеждал Надежду Савченко прекратить голодовку, но она настаивает на своем и считает, что в нынешних условиях другого способа доказать свою невиновность у нее нет.
"Может быть, суд даст нам такую возможность, чтобы невиновная Надежда Савченко как минимум не находилась под стражей в следственном изоляторе, а была переведена под домашний арест, на что мы очень рассчитываем", - сказал адвокат.
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