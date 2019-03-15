Политзаключенного Клыха проверяют на онкомаркеры – правозащитница

Врачи проверяют незаконно осужденного в России украинца по его просьбе.

Украинского политического заключенного Станислава Клыха, удерживаемого в России, проверяют на наличие онкологических заболеваний.

Об этом сообщила на странице в Facebook правозащитница Татьяна Щур.

Читайте такжеРоссийские медики не подтвердили диагноз рака у заключенного украинца Клыха

"Известия о Станиславе Клыхе. Только что от него из Лечебного исправительного учреждения №3 (г. Челябинск) вышел адвокат, работающий по договору с Уральской правозащитной группой. Стас выглядит неплохо, говорит, что все у него нормально. По сравнению с тюрьмой гораздо лучше. Свое долгое пребывание в лечебном (не психиатрическом) учреждении объясняет тем, что по его просьбе врачи его проверяют на онкомаркеры. Жалуется только на отсутствие телевизора в палате, в которой он содержится один. Беспокоился о родителях", - написала правозащитница.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

11 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Клых жалуется на сильные боли в сердце, почках, печени. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что у Клыха есть подозрение на рак.

13 января Денисова сообщила, что согласно полученной от ее российской коллеги Татьяны Москальковой информации, диагноз рака у Клыха не подтвержден.