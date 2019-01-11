Клых жалуется на сильные боли в сердце, почках и печени - Денисова

Кроме этого, Клых подозревает, что болен раком кожи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что украинский политический заключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в России, жалуется на сильные боли в сердце, почках, печени и подозревает вероятное заболевание раком кожи.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

В частности, Денисова отметила, что от политзаключенного Клыха, которого удерживают в колонии в Российской Федерации, поступают тревожные новости.

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"Его мама Тамара Клых сообщила, что состояние здоровья ее сына ухудшается, а никакой необходимой медицинской помощи он не получает. Недавно его поместили в больницу, однако сразу вернули в тюрьму", - рассказала омбудсмен.

"Станислав жалуется на сильные боли в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Он хотел, чтобы его обследовали, но, как сообщила его мама, врачи взяли у него на анализ только кровь и мочу. Никакого диагноза так и не поставили, и вернули в тюремные стены", - заявила Денисова.

Также мать Клыха сообщила о том, что он не получает письма от родных, хотя ему пишут два раза в месяц.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для обеспечения Станислава Клыха надлежащей медицинской помощи и соответствующим лечением, а также соблюдения права на общение", - отметила Денисова.

"За последние два месяца это уже третье мое обращение к ней относительно обеспечения соблюдения прав Станислава. Буду ждать ответа", - подчеркнула Денисова.

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Как сообщал УНИАН, 2 января Денисова сообщила, что советник президента РФ, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в письме к ней заявил, что Клых находится в удовлетворительном состоянии и в обследовании не нуждается.

Ранее Денисова уже призвала российские власти немедленно провести медицинскую диагностику и лечение болезней политзаключенного Клыха.

В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО, и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Клых заявил, что никогда не был в Чечне. О проблемах со здоровьем, в частности с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники.

Украинца содержат в колонии в Челябинской области.