ГБР открыло дело по информации о подготовке СБУ покушения на лидеров Нацкорпуса

11 марта Служба безопасности Украины попросила ГБР открыть производство в связи с соответствующим заявлением народного депутата Андрея Билецкого.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по информации о возможной подготовке физического уничтожения лидеров партии «Национальный корпус» и общественной организации «Национальные дружины».

Как сообщили УНИАН в ГБР, следователи центрального аппарата бюро зарегистрировали производства по информации о якобы подготовке одним из заместителей председателя СБУ уничтожения лидеров «Нацкорпусу» и «Нацдружин».

Читайте такжеИгра мышцами. Будет ли "Нацкорпус" продолжать стычки (укр.)

С соответствующим заявлением в ГБР обратился этот заместитель председателя СБУ, которого народный депутат на пресс-конференции 11 марта обвинил в подготовке этого преступления. «Сам народный избранник заявление о готовящемся преступлении в ГБР не подавал», отметили в бюро.

«Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту подготовки к преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия», говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Служба безопасности Украины обратилась к ГБР с просьбой открыть производство в связи с заявлением народного депутата Андрея Билецкого о якобы подготовке уничтожения лидеров партии «Национальный корпус».

«Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий позволяет манипулировать собой», - говорится в сообщении спецслужбы.

«Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов», - заявили в СБУ.

Согласно сообщениям СМИ, Билецкий заявил, что заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко якобы по приказу президента Петра Порошенко готовит убийства лидеров «Нацкорпуса» и «Национальных дружин». По словам депутата, «заказ» уже поступил через посредников в криминальные круги Днепропетровской области.