Украинский военнопленный Будзило не получил ни одного письма от своих родных – адвокат

При этом родственники пишут ему письма в московский СИЗО "Лефортово" регулярно.

Украинский военнопленный моряк Юрий Будзыло, который содержится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве, ни разу не получил ни одного письма от своих родных.

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Как сообщил в Facebook крымский адвокат Андрей Азаматов, 13 марта в следственном управлении ФСБ РФ прошли следственные мероприятия с участием его подзащитного Будзыло, который является военнопленным и военнослужащим ВМС Украины.

"На данных мероприятиях нас ознакомили с постановлением о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Будзыло Ю.А. и его защита возражали относительно назначения и проведения такого рода экспертизы в связи с тем, что 3 Женевская конвенция не предусматривает такие действия", - заявил адвокат.

"Защитой очередной раз заявлены ходатайства о предоставлении свидания с родными и на телефонные звонки. Стоит отметить, что с момента пленения и по настоящее время он не получил не одного письма от своих родных. При этом родные пишут ему такие письма регулярно", - отметил Азаматов.

По словам адвоката, Будзыло "чувствует себя относительно нормально, держится достойно и верит в возвращение домой".