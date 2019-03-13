В сети показали ужасные условия в туалетах на украинской границе (фото)
12:29, 13 марта 2019Общество
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Как видно на фото, санузлы на КПП "Вилок" находятся в ужасном состоянии.
Состояние санузла шокирует / фото facebook.com
В соцсети опубликовали фото санузлов на КПП "Вилок" на украинско-венгерской границе.
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Несмотря на то, что пунктом пропуска пользуется много людей, здесь нет даже элементарных условий.
Фото санузлов в ужасном состоянии опубликовала на своей странице в Facebook жительница Закарпатья Элиса Сидей. "КПП "Вилок"!!! Комментарии, думаю, излишни", — написал она.
Состояние санузла шокирует / фото facebook.com
Напомним, в начале 2019 года в сети показали ужасные условия в поезде "Укрзализныци".
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