цей матеріал доступний українською

Гороскоп на 12-14 марта: астрологи рассказали, что можно и нельзя делать

15:22, 12 марта 2019
Общество
262 0
Иллюстрация REUTERS

Здесь она пробудет до 14 марта под аспектами Венеры и Юпитера, пишет в своем Telegram-канале "Сухарева башня". 

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет

"Кто-то в этот период получит большую прибыль, а кто-то хорошенько прибавит в весе", - прогнозируют астрологи.

Отметим, что период, когда Луна вошла в знак Тельца, считается отличным для различных дорогостоящих покупок. Но ни в коем случае не делайте бездумных приобретений.

Также, по советам астрологов, это удачный период для оздоровительных и омолаживающих процедур.

Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что три знака Зодиака в марте ждет удача, успех и благополучие. Среди них - Весы, Скорпионы и Рыбы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #март#Гороскоп