Гороскоп на 12-14 марта: астрологи рассказали, что можно и нельзя делать

По советам астрологов, это удачный период для оздоровительных и омолаживающих процедур.

Утром во вторник, 12 марта, Луна вошла в Телец, знак своей экзальтации (находится в весьма сильном положении).

Здесь она пробудет до 14 марта под аспектами Венеры и Юпитера, пишет в своем Telegram-канале "Сухарева башня".

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"Кто-то в этот период получит большую прибыль, а кто-то хорошенько прибавит в весе", - прогнозируют астрологи.

Отметим, что период, когда Луна вошла в знак Тельца, считается отличным для различных дорогостоящих покупок. Но ни в коем случае не делайте бездумных приобретений.

Также, по советам астрологов, это удачный период для оздоровительных и омолаживающих процедур.

Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что три знака Зодиака в марте ждет удача, успех и благополучие. Среди них - Весы, Скорпионы и Рыбы.