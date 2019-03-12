Гороскоп на 12-14 марта: астрологи рассказали, что можно и нельзя делать
15:22, 12 марта 2019Общество
262 0
По советам астрологов, это удачный период для оздоровительных и омолаживающих процедур.
Иллюстрация REUTERS
Утром во вторник, 12 марта, Луна вошла в Телец, знак своей экзальтации (находится в весьма сильном положении).
Здесь она пробудет до 14 марта под аспектами Венеры и Юпитера, пишет в своем Telegram-канале "Сухарева башня".
Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которым повезет
"Кто-то в этот период получит большую прибыль, а кто-то хорошенько прибавит в весе", - прогнозируют астрологи.
Отметим, что период, когда Луна вошла в знак Тельца, считается отличным для различных дорогостоящих покупок. Но ни в коем случае не делайте бездумных приобретений.
Также, по советам астрологов, это удачный период для оздоровительных и омолаживающих процедур.
Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что три знака Зодиака в марте ждет удача, успех и благополучие. Среди них - Весы, Скорпионы и Рыбы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter