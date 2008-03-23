Украинские спасатели помогают замерзшим чешским туристам в Карпатах

В Прикарпатье в горах украинские спасатели оказывают помощь замерзшим чешским туристам.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы МЧС Украины Игорь КРОЛЬ, в субботу вблизи села Зеленая Верховинского района Ивано-Франковской области во время восхождения на гору Поп Иван группы из 7 чешских туристов одна из женщин сильно переохладилась вследствие резкого ухудшения погодных условий.

Вчера в 13.00 двум чешским путешественникам удалось добраться до пограничной заставы, откуда они позвонили по телефону в МЧС и попросили помощи.

Силами 17-ти горных спасателей МЧС был немедленно начат поиск иностранных туристов.

Также на протяжении дня еще один член туристической группы самостоятельно спустился с гор и тоже вышел к пограничникам, которые доставили его в райбольницу с обморожениями конечностей.

Один из трех чешских туристов пошел в горы вместе со спасателями МЧС. Поиск людей не прекращался и ночью.

Сегодня в 10.45 альпинистов МЧС Украины обнаружили четырех пострадавших чешских туристов и на ношах транспортируют их в населенный пункт.

В районе спасательной операции очень сложные погодные условия (снег, туман и сильный ветер), спасателям необходимо нести туристов на руках несколько километров.