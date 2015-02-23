В Луганской области поймали боевика из вооруженного формирования "Призрак"

В Луганской области взят под стражу участник незаконного вооруженного формирования «Призрак» террористической организации «Луганская народная республика».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению жителя города Рубежное Луганской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие и содействие деятельности террористической организации)».

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При этом установлено, что «указанное лицо в июне 2014 года вступило в незаконное вооруженное формирование - батальон «Призрак», который действовал в поддержку террористической организации «ЛНР» на территории города Лисичанск Луганской области. В составе отмеченного батальона лицо прошло обучение военному делу».

В прокуратуре отмечают, что после освобождения силами АТО Лисичанска от незаконных вооруженных формирований в июле 2014 года «подозреваемый остался на освобожденной территории и осуществлял сбор информации относительно проукраински настроенных граждан с целью ее последующей передачи представителям боевиков».

«По указанным фактам лицу сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», - отмечают в прокуратуре.