Обзор рынков: курс доллара прекратил падение

На мировом рынке утром 21 марта европейская валюта стоила меньше 1,55 доллара, упав до 1,5427 доллара за евро. Еще 17 марта евро стоил 1,59 доллара.

Цены на нефть на торгах 20 марта продолжили падать. В Нью-Йорке баррель WTI с поставкой в мае подешевел на 70 центов до 101,84 доллара, хотя по ходу сессии цены опускались ниже психологически важной отметки в 100 долларов. На лондонской Intercontinental Exchange нефть марки Brent с поставкой через месяц подешевела на 1,2 доллара до 99,52 доллара за баррель, отмечают аналитики K2kapital. Причиной понижения стоимости нефти стало повышение курса доллара и вывод средств с сырьевых рынков спекулятивными инвесторами.

Американские фондовые рынки сменили глубокое падение на столь же ощутимый рост. Так, Dow Jones поднялся на 2,16 процента до 12361,32 пункта, S&P 500 - на 2,39 процента до 1329,51 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq - 2,18 процента до 2258,11 пункта. На Nyse подорожали почти все "голубые фишки", а ценные бумаги Visa, торгующиеся на рынке только второй день, прибавили в стоимости 13,7 процента.

В Европе из 11 ведущих фондовых индексов в плюсе смог закрыться только один - турецкий ISE National-100. Британский FTSE-100 опустился на 0,91 процента до 5495,2 пункта, французский CAC-40 - на 0,49 процента до 4533,72 пункта, а германский Dax - на 0,65 процента до 6319,99 пункта.

На российских биржах вновь произошел обвал котировок. По итогам дня РТС уменьшился на 3,45 процента до 1946,79 пункта, а ММВБ - на 2,08 процента до 1569,18 пункта. Среди лидеров падения оказались акции "Газпром нефти" и "Роснефти" - на ММВБ они опустились более чем на три процента. Из семи отраслевых индексов РТС в плюсе не закрылся ни один.

Лента.ру