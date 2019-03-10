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В Киеве сегодня могут ограничить работу трех станций метро из-за футбола

13:03, 10 марта 2019
Общество
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В Киеве сегодня могут ограничить работу трех станций метро / фото УНИАН

Сегодня, 10 марта, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Арсенал» (Киев) возможны изменения в работе столичного метрополитена.

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Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

После окончания футбольного матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможны ограничения (не закрытие) на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

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Теги: #метро в Киеве#футбол в Киеве