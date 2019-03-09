МВД обещает наказать виновных в насильственных действиях активистов "Нацкорпуса" и "Нацдружин" (фото, видео)

В Черкассах при столкновениях с представителями «Нацкорпуса» и «Нацдружин» пострадали семеро полицейских, среди которых начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Валерий Лютый.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что виновные в нарушении порядка и насильственных действиях против правоохранителей активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружин» будут привлечены к ответственности.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на странице МВД в Facebook. «Заявленный мирный общественный протест политической силы «Национальный корпус» против совершенного преступления должностными лицами оборонной сферы не должен переходить черту закона и превращаться в другие преступления. Виновные в сегодняшнем, спровоцированном митингующими, уличном насилии будут привлечены к уголовной ответственности», - говорится в заметке.

Напоминается, что сегодня в Киеве и Черкассах во время массовых мероприятий произошли столкновения митингующих с правоохранителями.

«И в столице, и в областном центре массовые мероприятия проходили в центре городов. В Киеве правонарушители пытались силой прорвать кордон полицейских, применили газ раздражающего действия и пиротехнику. Правоохранители были вынуждены применить в ответ физическую силу и спецсредства. Во время столкновений пострадали двое правоохранителей», - сказано в заявлении.

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В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители «Национального корпуса» пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию.

Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения.

В результате столкновения пострадали семеро полицейских, в том числе и начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области полковник полиции Валерий Лютый - ему рассекли лицо.

По данному факту следственным управлением Главного управления Нацполиции в Черкасской области решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, днем на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.

В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы огласить свои требования.

На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей. Во время столкновения также участники акции выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры.

В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где сегодня находился Петр Порошенко, чтобы огласить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступать перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.