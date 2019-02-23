Епифаний анонсировал встречу с предстоятелем УГКЦ для обсуждения "вопросов, касающихся двух церквей"

Встреча планируется сразу после того, как глава УГКЦ вернется из заграничной командировки.

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний анонсировал встречу с предстоятелем Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) патриархом Святославом для обсуждения «вопросов, которые касаются двух церквей».

Читайте такжеЕпифаний утвердил состав Синода ПЦУ

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, встреча планируется сразу после того, как глава УГКЦ вернется из заграничной командировки.

Накануне почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал греко-католиков отказаться от запланированного богослужения в Софийском соборе, поскольку, по его мнению, это событие «вызовет сопротивление со стороны православных украинцев».

18 февраля, патриарх Святослав сообщил о намерении провести прощу и праздничную литургию в соборе Святой Софии в Киеве на Благовещение 7 апреля. Он отметил, что получил соответствующее разрешение от министра культуры Евгения Нищука.