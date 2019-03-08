Софийский собор в Киеве отреставрируют, богослужения отменены

В Министерстве культуры сообщили, что реставрация собора начнется 18 марта.

Софийский собор в Киеве в ближайшее время будет недоступен для богослужений из-за реставрационных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

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В четверг, 7 марта, состоялась встреча главы УГКЦ блаженнейшего Святослава с предстоятелем ПЦУ Епифанием, во время которой стало известно, что Софийский собор временно закрыт для богослужений.

"В связи с этим мы вынуждены констатировать, что богослужение в нашей церкви 7 апреля 2019 года в соборе Святой Софии в Киеве не состоится", - говорится в сообщении.

В УГКЦ отметили, что церкви "в начале совместного пути".

"Пока этого единства еще нет, ни одна из церквей-правопреемниц этой церкви не может единолично занимать старинный собор Премудрости Божией, Софии Киевской", - говорится в послании Святослава.

В Министерстве культуры Украины сообщили, что реставрация собора начнется 18 марта.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал главу УГКЦ Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной литургии в соборе Святой Софии 7 апреля.

«Мы обеспокоены этим запланированным событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине. Во время, когда идет война за независимость и целостность Украины на востоке нашего государства, мы призваны свидетельствовать и сохранять мир и единство в обществе. Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу», - отмечалось в обращении патриарха Филарета к главе УГКЦ Святославу.

25 февраля в Департаменте информации УГКЦ ответили, что окончательное решение относительно формата проведения общиной церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля не принято.

«В решении этого вопроса УГКЦ руководствуется нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев. С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которое состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украину. До момениа времени обсуждения руководителями церквей существующих вопросов официальные комментарии не предоставляются», - заявили в УГКЦ.