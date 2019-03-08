В центре Львова состоялась акция в защиту прав женщин в Украине (фото)

В мероприятии приняли участие около сотни женщин разного возраста.

В центре Львова, возле городской Ратуши, состоялась акция в защиту прав женщин в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие около сотни женщин разного возраста, а также мужчины, которые заявляли, что «не боятся называть себя профеминистами и поддерживают женщин в борьбе за их права».

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Организатором мероприятия выступила ОО «Центр «Женские перспективы».

Участники акции держали плакаты с надписями: «Фемінізм завжди на часі», «Українським жінкам – гідну оплату праці», «Коханий – вийди в декрет», «Моє тіло – моє діло».

«Вместо того, чтобы побороть коррупцию, остановить войну, запустить реальные программы профилактики насилия и построить страну, в которой люди хотели бы жить и рожать больше детей, некоторые политики призывают к борьбе против феминизма, гендерного равенства и пытаются вернуть женщин к знаменитым трем К (Kinder, Küche, Kirche). Права женщин - это права человека, а не предмет манипуляций для повышения своих политических рейтингов! А обязательства Украины по международным договорам относительно защиты женщин от насилия и дискриминации обязательны для выполнения государством», - говорится в заявлении Центра, которое было озвучено на мероприятии.