В Харькове состоялся Марш женской солидарности, ему пытались помешать радикалы (видео)

Перед колонной участников Марша женской солидарности собрались представители националистической организации "Фрайкор".

В Харькове в пятницу, 8 марта, состоялся Марш женской солидарности по случаю Международного женского дня.

Как сообщает UA: Харьков, организаторы к участию в мероприятии на Сумской улице заявили около 300 человек.

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"Собрались ради солидарности и поддержки. Чтобы вместе сказать, что место женщины - не только дома или на кухне, но и в публичном пространстве города", - объяснила цель акции одна из организаторов Анна Шарыгина.

Они прошли по центру города с лозунгами "Место женщины везде", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Не продавайся за цветы - завтра станешь у плиты", "Хлопців і дівчат гнітить патріархат".

Перед колонной участников Марша женской солидарности собрались представители националистической организации "Фрайкор" с плакатами "Феминизм - болезнь" и "Феменистка - не женщина". Они также выкрикивали лозунги "Нации нужны матери и дети" и "Красота. Женственность. Материнство".

В комментарии журналистам представитель организации Георгий Тарасенко заявил, что националисты выступают против "феминизма как дегенеративной идеологии".

Издание также отмечает, что порядок на акции охраняли 200 полицейских.

После окончания марша участники "Фрайкора" попытались догнать его участников, однако этому помешала полиция. Под присмотром правоохранителей женщины сели в микроавтобус и уехали с площади Конституции.

Ранее УНИАН сообщал, что на Михайловской площади в Киеве проходит акция «Марш женщин», участники которой выступают против домашнего, сексуального и психологического насилия.