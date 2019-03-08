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В Харькове состоялся Марш женской солидарности, ему пытались помешать радикалы (видео)

13:53, 08 марта 2019
Общество
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Участники марша женщин прошли по центру Харькова с разными лозунгами / фото kh.vgorode.ua

Как сообщает UA: Харьков, организаторы к участию в мероприятии на Сумской улице заявили около 300 человек.

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"Собрались ради солидарности и поддержки. Чтобы вместе сказать, что место женщины - не только дома или на кухне, но и в публичном пространстве города", - объяснила цель акции одна из организаторов Анна Шарыгина.

Они прошли по центру города с лозунгами "Место женщины везде", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Не продавайся за цветы - завтра станешь у плиты", "Хлопців і дівчат гнітить патріархат".

Перед колонной участников Марша женской солидарности собрались представители националистической организации "Фрайкор" с плакатами "Феминизм - болезнь" и "Феменистка - не женщина". Они также выкрикивали лозунги "Нации нужны матери и дети" и "Красота. Женственность. Материнство".

В комментарии журналистам представитель организации Георгий Тарасенко заявил, что националисты выступают против "феминизма как дегенеративной идеологии".

Издание также отмечает, что порядок на акции охраняли 200 полицейских.

Радикалы выступали против марша женщин / фото kh.vgorode.ua

После окончания марша участники "Фрайкора" попытались догнать его участников, однако этому помешала полиция. Под присмотром правоохранителей женщины сели в микроавтобус и уехали с площади Конституции.

Ранее УНИАН сообщал, что на Михайловской площади в Киеве проходит акция «Марш женщин», участники которой выступают против домашнего, сексуального и психологического насилия.

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Теги: #Харьков#радикалы#8 марта