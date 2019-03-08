В Киеве проходит «Марш женщин» с феминистками и ЛГБТ, на месте произошла потасовка (фото)

Рядом с участниками акции собрались ее противники.

На Михайловской площади в Киеве проходит акция «Марш женщин», участники которой выступают против домашнего, сексуального и психологического насилия.

Как передает корреспондент УНИАН, на Михайловской площади уже собралось около 100-150 человек. Они держат плакаты с лозунгами: «Нет насилию, домогательствам, проституции, изнасилованиям?», «Мое тело — мое дело» и «Я — транс-женщина-феминистка. А чего добились вы?». Один из участников акции держит флаг ЛГБТ-сообщества.

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На странице Марша женщин в Facebook, в частности, сообщается: «Мы выступаем против ультраправового, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. Мы выступаем против давления и насилия патриархального уклада».

Участники «Марша женщин», участие в котором принимают также и мужчины, заявили, что поддерживают принятие Стамбульской конвенции, призывают, в частности, предоставить женщинам защиту от насилия, дать равные возможности для них и отменить гендерные стереотипы.

Они выбросили на мусор так называемые «инструменты угнетения патриархата» - сковородку, туфли на каблуках и тому подобное.

Среди прочего участники акции подчеркнули, что выступают против запрета права на аборт и «кухонного рабства».

Рядом с участниками акции собрались ее противники. Противники Марша женщин держат плакаты с лозунгами: «Бог! Родина! Патриархат!», «Феминизм разрушает украинские семьи» и «Современный феминизм уродует Богом заложенный образ женщины» и флаги, в частности, с символикой движения «Традиция и порядок».

Участников акции и ее противников разделяет кордон полиции.

В определенный момент на стороне, где собирались участники акции Марша женщин, произошла потасовка. Полиция отвела в сторону мужчину, который вел себя агрессивно. На его поддержку в полиции подбежали несколько мужчин.

Позже участники акции, которые выступают против Марша женщин, сообщили, что задержали одного из них.