В Херсонской области работники ГАИ обнаружили в автомобиле арсенал боеприпасов.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 21 февраля около 3.00 ночи на стационарном посту ДПС «Пассат», который расположен на 11-м км автодороги Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, за невыполнение требования дорожного знака работники ГАИ остановили автомобиль Киа Sportage, под управлением 37-летнего водителя.

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Во время осмотра транспортного средства в салоне было обнаружено 23 запалы к гранатам, 14 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГД), банка пороха «Сокол» емкостью 250 грамм и два патрона калибра 7,62 мм.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Цюрупинского райотдела милиции.

Опасный груз изъят и направлен на экспертное исследование.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительные квалификация - ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе арестовали мужчину, который перевозил арсенал боеприпасов.