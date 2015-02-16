В Одессе арестовали мужчину, который перевозил арсенал боеприпасов

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, во время проведения оперативно-профилактической отработки на Днепропетровской дороге работники ГАИ остановили автомобиль «Митсубиси Лансер» с неработающими габаритными огнями.

Проверяя документы у водителя, правоохранители обратили внимание на то, что он заметно нервничает.

«Странное поведение 44-летнего мужчины об'яснилось результатами осмотра транспортного средства. На полу между водительским и задним пассажирским сиденьями, правоохранители обнаружили пакет с патронами и боевыми гранатами», - рассказали в отделе.

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Всего изъято 6 гранат, 6 запалов к ним, а также 1,109 тыс. патронов различного калибра, в том числе - для автоматического оружия. Боеприпасы направлены на экспертизу, водителя доставили в Суворовский райотдел милиции.

По словам начальника Суворовского райотдела Александра Лазаря, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Задержанный пояснил, что пакет с патронами он якобы нашел. В конце прошлой недели мужчине сообщено о подозрении в преступлении и в качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.

Расследование продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровске во время обыска мужчина выбросил в окно пакет с двумя гранатами.