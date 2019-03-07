Что будет с праздником 8 марта в Украине - прогноз астролога

Будущее 8 Марта зависит от того, кто станет следующим президентом Украины, отметил Влад Росс.

В 2019 году 8 марта – Международный женский день – в Украине остается праздничным и выходным днем.

Однако уже в следующем году могут быть варианты, и далеко не факт, что он останется праздничным и нерабочим днем. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Поскольку как раз 8 марта Уран войдет в знак Тельца, а это значит, что неожиданно и кардинально в течение года может измениться политика нашей страны, в том числе в отношении данного праздника, об отмене которого некоторые деятели у нас поговаривают уже давно", - отметил Росс.

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Астролог также спрогнозировал, что будет с праздником в случае победы Порошенко, Тимошенко или Зеленского.

"Если на президентских выборах победу одержит Петр Порошенко, то 8 марта как праздника точно не будет в следующем году. Если выберут президентом Владимира Зеленского, то этот праздник и выходной в этот день сохранится. Он сам уже об этом говорил. Юлия Тимошенкоможет продолжить линию нынешнего президента по пересмотру календаря праздников в Украине, соответственно, при ней, скорее всего, 8 марта также перестанет быть официальным праздничным и выходным днем", - выразил мнение Росс.

Он также подчеркнул, что в любом случае, даже если 8 марта перестанет быть официальным праздничным днем, в Украине сами люди не перестанут его отмечать.

"Тогда 8 марта будем чем-то вроде 14 февраля – Дня влюбленных. С каждым годом этот праздник становится все популярнее и набирает оборотов: все кому-то что-то дарят, как на Новый год, отмечают, готовятся. Это уже традиция. Хотя 14 февраля, как известно, у нас не выходной и не красный день календаря", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.