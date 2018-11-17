В Одессе задержали полицейского, который брал взятки у наркоманов

Правоохранители задержали полицейского накануне на одной из центральных улиц Одессы после получения части очередной взятки в размере 400 долларов в гривневом эквиваленте.

В Одессе разоблачили оперуполномоченного полиции, который систематически требовал взятки от наркозависимых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского областного управления СБУ.

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«Оперативники спецслужбы установили, что полицейский постоянно требовал деньги от местных наркозависимых лиц за непривлечение к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Стоимость своих «услуг» злоумышленник оценивал от 500 американских долларов», - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители задержали полицейского накануне на одной из центральных улиц Одессы после получения части очередной взятки в размере 400 долларов в гривневом эквиваленте.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве на взятке попался чиновник антикоррупционного департамента горсовета.