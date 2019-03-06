Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник

Прощеное воскресенье - это день, в который нужно отпустить все обиды, наладить отношения с родными, друзьями и знакомыми, коллегами, соседями и другими людьми.

10 марта 2019 года православные христиане отмечают "Прощеное воскресенье". Прощеное воскресенье означает последний день Масленицы. В свою очередь, Масленичная неделя предшествует Великому посту.

Напомним, что в этом году Масленичная неделя начинается 4 марта и заканчивается 10 марта.

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Прощеное воскресенье - это день, в который нужно отпустить все обиды, наладить отношения с родными, друзьями и знакомыми, коллегами, соседями и другими людьми. Неоходимо уладить все конфликты.

При чем первыми должны сделать этот шаг взрослые: родители попросить прощения у детей, учитель - у учеников, начальник - у подчиненных.

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы войти в Великий пост с чистым сердцем, примирившись со всеми ближними.

В этот день хорошо исповедаться, если вы чувствуете такую потребность. В церквях в Прощеное воскресенье проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела.

В этот день нельзя сквернословить, заниматься тяжелым физическим трудом и земельными работами. При этом стоит баловать себя вкусностями, ведь уже 11 марта наступит первый день Великого 48-дневного поста перед Пасхой.

По традиции стоит собраться за столом всей семьей. А если после празднования на столе недоеденными остались блины, то ждать в семье прибавления.

После ужина со стола не убирают, а накрывают его белой скатертью, затем овчиной, чтобы в доме был достаток. Остатками пищи обязательно угощают животных и птиц.