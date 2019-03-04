В Украине наступила Масленица: стихи, поздравления, открытки

На Масленицу в народе было принято устраивать шумные и веселые гуляния.

В Украину пришла праздничная неделя Масленицы. Этот древний праздник традиционно популярен среди Украинцев – в дни Масленицы принято печь блины и устраивать народные гуляния.

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Масленица отмечается в последнюю неделю перед Великим Постом. В Православной церкви ее называют Сырной седмицей. Тем не менее, традиции Масленицы уходят своими корнями в дохристианские времена – у восточных славян гуляния на Масленицу были связаны с «проводами» зимы и приходом весеннего тепла.

В этом году неделя Масленицы приходится на 4-10 марта. УНИАН собрал в сети лучшие способы поздравить друзей и знакомых с Масленицей 2019.

Поздравления с масленицей

Со времён старинных, давних

Праздник Солнца к нам спешит.

Он один из самых ранних

В окна вешним днём глядит.

Это Масленица мчится

Вдоль по улицам родным.

Пьёт, гуляет вся станица,

Ест блины куском большим:

Со сметаной и нардеком,

С рыбой, мясом и икрой.

Шире праздник с каждым веком,

Не назвать его игрой!

***

Блины манящим ароматом

Зовут гостей за щедрый стол.

Зима на выдумки богата,

Но всё ж весну-красну мы ждем.

Всех с Масленицей поздравляем,

Желаем счастья всей душой.

Пусть праздник воодушевляет

И не проходит стороной!

***

Масляну святкували,

Люту зиму проводжали.

Були танці, були співи

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято -

Вас дозвольте привітати!

***

Сонечко надворі знову сяє

Промені дарує золоті

І млинцями щиро пригощає

Тиждень нас весняний і масний

Не давайте суму жити

Посміхайтесь по всяк час

Для розваги і розради

Масляна — найкращий час.

Посміхнися недругу своєму

І пробач йому образи всі.

Буде радість в тебе і у мене

І добро залишиться в душі.

Гуляния на Масленицу

На Масленицу в народе было принято устраивать шумные и веселые гуляния, центральной потехой которого было сожжение «чучела зимы». В эти дни наши предки устраивали праздничные ярмарки со смотринами невест, катались с горки на санях, пробовали свои силы в кулачных боях, и конечно же ели блины, запивая их брагой или квасом.

Масса праздничных мероприятий и ярмарок проводится на Масленицу и сегодня. Большинство из них имеют традиционный карнавальный характер. Хозяйки в эти также пекут блины и пироги.

Масленица 2019 – картинки и открытки