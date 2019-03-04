В Украине наступила Масленица: стихи, поздравления, открытки
В Украину пришла праздничная неделя Масленицы. Этот древний праздник традиционно популярен среди Украинцев – в дни Масленицы принято печь блины и устраивать народные гуляния.
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Масленица отмечается в последнюю неделю перед Великим Постом. В Православной церкви ее называют Сырной седмицей. Тем не менее, традиции Масленицы уходят своими корнями в дохристианские времена – у восточных славян гуляния на Масленицу были связаны с «проводами» зимы и приходом весеннего тепла.
В этом году неделя Масленицы приходится на 4-10 марта. УНИАН собрал в сети лучшие способы поздравить друзей и знакомых с Масленицей 2019.
Поздравления с масленицей
Со времён старинных, давних
Праздник Солнца к нам спешит.
Он один из самых ранних
В окна вешним днём глядит.
Это Масленица мчится
Вдоль по улицам родным.
Пьёт, гуляет вся станица,
Ест блины куском большим:
Со сметаной и нардеком,
С рыбой, мясом и икрой.
Шире праздник с каждым веком,
Не назвать его игрой!
***
Блины манящим ароматом
Зовут гостей за щедрый стол.
Зима на выдумки богата,
Но всё ж весну-красну мы ждем.
Всех с Масленицей поздравляем,
Желаем счастья всей душой.
Пусть праздник воодушевляет
И не проходит стороной!
***
Масляну святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято -
Вас дозвольте привітати!
***
Сонечко надворі знову сяє
Промені дарує золоті
І млинцями щиро пригощає
Тиждень нас весняний і масний
Не давайте суму жити
Посміхайтесь по всяк час
Для розваги і розради
Масляна — найкращий час.
Посміхнися недругу своєму
І пробач йому образи всі.
Буде радість в тебе і у мене
І добро залишиться в душі.
Гуляния на Масленицу
На Масленицу в народе было принято устраивать шумные и веселые гуляния, центральной потехой которого было сожжение «чучела зимы». В эти дни наши предки устраивали праздничные ярмарки со смотринами невест, катались с горки на санях, пробовали свои силы в кулачных боях, и конечно же ели блины, запивая их брагой или квасом.
Масса праздничных мероприятий и ярмарок проводится на Масленицу и сегодня. Большинство из них имеют традиционный карнавальный характер. Хозяйки в эти также пекут блины и пироги.
Масленица 2019 – картинки и открытки