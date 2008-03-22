Внутренним войскам разрешено подзарабатывать на охранных услугах

Сегодня главной проблемой внутренних войск является их недостаточное финансирование, заявляет генерал-майор Валерий РУДНИЦКИЙ, глава управления Восточного территориального командования ВВ МВД Украины.

Об этом вчера он заявил журналистам на учебном полигоне (Ясиноватский район Донецкой обл.) во время показательных учений спецподразделений внутренних войск.

"Какие у страны проблемы, такие и у нас проблемы, они, вобщем-то, одинаковые, наверное, для всех сфер жизнедеятельности этого государства. Самое главное – финансирование", - сказал В.РУДНИЦКИЙ.

По его словам, "во внутренних войсках контрактник рядовой получает в месяц 1 тыс. 200 грн., лейтенант получает около 2 тыс. грн., командир роты - 2 тыс. 400 грн., командир полка - 3 тыс. 500 грн".

"Вот такое денежное содержание военнослужащего, которое желает быть лучшим, потому что работа военных имеет свою специфику", - отметил В.РУДНИЦКИЙ. Он объяснил, что "специфика в том, что военный находится постоянно на службе и не уделяет внимания семье, детям, не имеет достаточно выходных дней".

Кроме того, генерал-майор посетовал, что "не финансируется ремонт казарменно-жилищного фонда, вообще не финансируется приобретение предметов долгосрочного пользования – это агрегаты для банно-прачечного комбината, компьютеры и т. д."

Однако, В.РУДНИЦКИЙ отметил, что внутренним войскам разрешена хозяйственная деятельность, поэтому что-то военные могут зарабатывать сами. По его словам, в основном, выполняя охранные функции, беря под охрану объекты, войска и зарабатывают деньги. "Около 2 млн. грн. удалось заработать в прошлом году. Деньги пошли на поддержание техники в боевой готовности", - сказал генерал-майор. И добавил: "Техника у нас хоть и мощная, хоть и надежная, но технике 10 – 15 лет, практически все со времен СССР, она требуют соответствующего ухода".

Справка УНИАН. Восточное территориальное командование внутренних войск МВД Украины охватывает четыре области: Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Сумскую. Командование образовано в 2000 году на базе воинских частей Национальной гвардии Украины и внутренних войск. С 2002 года управление Восточного территориального командования внутренних войск МВД Украины возглавляет генерал-майор В.РУДНИЦКИЙ.