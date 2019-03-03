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Во Львове с третьей попытки снесли 30-метровую стелу Монумента славы (видео)

15:05, 03 марта 2019
Общество
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Стела была в аварийном состоянии / фото УНИАН

Об этом сообщает “Варта1”. Отметим, что демонтировать объект удалось лишь с третьей попытки.

В ближайшее время подрядчик будет разбивать бетонную конструкцию стелы, упавшую на землю.

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Теги: #Львовщина