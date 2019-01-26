Во Львове демонтируют скандальный монумент времен СССР (видео)

Снимают 30-метровую стелу, которую признали аварийной, поэтому все работы выполняют альпинисты.

Скандальный Монумент славы во Львове демонтируют.

Там сносят не весь комплекс, а его часть, говорится в сюжете ТСН.

Снимают 30-метровую стелу, которую признали аварийной, поэтому все работы выполняют альпинисты.

Этот монумент открыли в 1970 году в память о Красной армии. Под декоммунизацию он не попал, ведь уже во времена Независимости Украины на стелу добавили надпись, что памятник посвятили победителям над фашизмом. Однако впоследствии специалисты установили, что сама бетонная конструкция аварийная, а большинство гранитных плит на ней – едва держатся.

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Другую часть монумента пока не тронут, а элементы демонтированной стелы отдадут в музей террора и объявят конкурс на идеи обустройства пространства вокруг памятника. "Надо решать ряд инфраструктурных вопросов, транспортные потоки, здесь три большие институции - парки, академия. Эта территория, где монумент славы – точно будет общественное пространство", - говорит заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.