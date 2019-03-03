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Скончался известный украинский актер, звезда фильмов "Роксолана" и "Мамай"

14:43, 03 марта 2019
Общество
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Умер Сергей Романюк / galychyna.if.ua

Об этом сообщает "Галичина".

Сергей Романюк родился 21 июля 1953 года в украинском городе Кривом Роге Днепропетровской области. Начиная с 1972 года — актер Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

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Он снялся в более чем 40 фильмах. Наиболее известные фильмы: "Роксолана", "Черная Рада", "День рождения буржуя 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара 2" ,"Иван Сила". Также он сыграл роль Митрополита Андрея Шептицкого в фильме "Владыка Андрей".

В общем, Сергей Романюк сыграл около 100 ролей в театре и кино и был одним из самых известных украинских актеров.

Напомним, 8 февраля на 84-году жизни в Москве умер известный актер, звезда советского фильма "Золотой теленок" Сергей Юрский

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Теги: #актер#украинская Роксолана