Умер Сергей Юрский: биография и фильмография актера

Юрский снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Также он озвучивал мультфильмы и работал как артист дубляжа.

Умер народный артист России, звезда советских фильмов Сергей Юрский.

Ему было 83 года. По словам дочери, Юрский долго болел и скончался от остановки сердца.

Биография Сергея Юрского

Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде в семье Юрия Сергеевича Юрского (Жихарева). Отец Юрского был художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, руководил Ленконцертом. Мать — Евгения Михайловна Юрская-Романова — была музыкальным педагогом.

Юрский закончил школу с золотой медалью, поступил на юридический факультет Ленинградского университета имени А. А. Жданова. Актерской профессией Юрский занялся еще во время учебы - он начал учавствовать в постановках Театра-студии ЛГУ.

В 1955 году он поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского (курс Леонида Макарьева). Сразу после окончания 2-го курса Юрского пригласили играть в Большой драматический театр имени М. Горького.

Юрский был одним из главных актеров труппы известного режиссера Товстоногова. Он много играл в театре, но известность ему принес кинематограф. Юрского стали узнавать после роли Викниксора в фильме «Республика ШКИД» (1966) и Остапа Бендера в «Золотом телёнке».

В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал актёром, а впоследствии и режиссёром Театра имени Моссовета. Юрский даже написал несколько книг прозы и пьес под псевдонимом Вацетис.

В 2011 году Юрский стал Лауреатом премии «Звезда Театрала».

Юрский был дважды женат. Первой супругой актера стала Зинаида Шарко. Второй его женой стала актриса БДТ Наталья Тенякова. От второго брака у Юрского есть дочь -Дарья Юрская, актриса МХТ им. Чехова.

В 2014 году, после начала российской агрессии актер осудил вмешательство России в дела Украины. Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине «неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья».

Актер призывал остановить войну в Чечне, прекратить преследование режиссера Кирилла Серебренникова, участниц Pussy Riot. В то же время сам Юрский говорил, что никогда не состоял в политических движениях.

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Фильмография Сергея Юрского - лучшие фильмы Юрского

Юрский снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Также он озвучивал мультфильмы и работал как артист дубляжа.

Лучшие роли Сергея Юрского:

"Республика ШКИД"

Поворотной в творческой карьере стала для него роль Остапа Бендера в фильме «Золотой теленок» (1968).

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