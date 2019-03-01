Убийство Гандзюк: суд перенес рассмотрение апелляции по делу Мангера

Прокуроры считают, что защита Мангера затягивает время.

В рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлен перерыв до понедельника.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегии Киевского апелляционного суда так и не удалось приступить к рассмотрению апелляционных жалоб защитников Мангера и прокуроров.

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После многочисленных ходатайств защитников судьи объявили перерыв в заседании до 17.10 4 марта.

Прокурор Боян заявил журналистам, что считает такую тактику защиты затягиванием времени, и что обвинение хочет просить суд отменить залог для Мангера и взять его под стражу.

Как известно, срок меры пресечения для Мангера истекает 3 марта. На 4 марта также назначено заседание Шевченковского районного суда Киева, где будет рассматриваться продление ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалоб адвокатов и прокуроров на меру пресечения Мангеру. На судебном заседании адвокатам Мангера было отказано в отводе коллегии судей и прокуроров Виктории Калиты и Дмитрия Бояна.

Справка УНИАН. 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне.

Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без альтернативы залога.