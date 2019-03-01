Суд отменил решение ГПУ о доступе к внутренней документации «Нового времени»

Кроме того таким своим решением апелляционный суд создал прецедент на будущее.

Киевский апелляционный суд запретил Генеральной прокуратуре Украины получать доступ к электронной переписке журналиста «Нового времени» Ивана Верстюка.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов издания, пишет "Новое время".

В комментарии Громадському, Верстюк подчеркнул, что редакция вместе с адвокатами в целом довольны таким решением, поскольку анонимность источников информации защищена.

Кроме того, он добавил, что таким своим решением апелляционный суд создал прецедент на будущее.

Читайте такжеУзнал из СМИ: Луценко прокомментировал конфликт ГПУ и «Нового времени» (видео)

«В случае, если ГПУ, СБУ, Нацполиция или ГБР захотят получить доступ к источникам информации, то на сегодня уже есть прецедент, на который смогут ссылаться суды при принятии решений», — сказал журналист.

Верстюк также добавил, что благодаря сегодняшнему судебному решению, он вместе с адвокатами решил не обращаться в Европейский суд по правам человека.

«Сложилась та ситуация, где украинское правосудие справилось, поэтому такая необходимость отпала», — добавил журналист.

Вместе с тем, согласно решению суда, редакция вынуждена будет предоставить ГПУ копию авторского договора с Верстюком.

Напомним, Печерский райсуд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции «Новое время» из-за материалов о прокуроре Александре Корнийце.

Журналист Иван Верстюк заявил, что расценивает как давление на редакцию требование Генпрокуратуры о предоставлении доступа к внутренним материалам редакции и имейлам и документам, которые он посылал на редакционные почты. Он также сообщил, что готовит иск в ЕСПЧ, чтобы уберечься от обысков Генпрокуратуры.

Расследование ГПУ, в рамках которого принято такое решение суда, касается материала Верстюка «Бриллиантовая дочь» о дочери бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которая учится в Британии. В издании отмечают, что при публикации материала опирались на расследование Британского криминального агентства.

ГПУ пригрозила обысками, если редакция не предоставит доступ к документам и материалам. Сейчас редакция обжалует решение суда.

Отметим, что Александр Корниец является фигурантом дела «бриллиантовых прокуроров», в июле 2015 года его задержали на взятке. Его уволили, но дело до сих пор находится в суде. В материале «Нового времени» указано, что экс-прокурор при зарплате 200 тысяч гривень на год оплатил обучение дочери на сумму свыше 120 тысяч фунтов стерлингов. ГПУ считает публикацию этих сведений разглашением тайны досудебного следствия.