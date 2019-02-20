Конфликт ГПУ и "Нового времени": в ОБСЕ призвали уважать права журналистов

Редакция «Нового времени» уже не в первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием со стороны ведомства Юрия Луценко.

В ОБСЕ призвали украинские власти уважать права журналистов относительно защиты своих конфиденциальных источников информации после попыток Генпрокуратуры добиться их раскрытия от расследователя «Нового времени» Ивана Верстюка.

Об этом говорится в заявлении представителя организации по свободе СМИ Арлема Дезира.

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Он подчеркнул, что право журналистов на защиту конфиденциальных источников является ключом к свободной прессе и журналистским расследованиям.

"Я призываю власти соблюдать эту конфиденциальность, особенно когда журналисты поднимают вопросы, представляющие общественный интерес", - отметил Дезир.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции издания «Новое время» и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Отмечается, что Верстюк является автором ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках, а расследование Генпрокуратуры касается его статьи «Бриллиантовая дочь». В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом в «НВ» утверждают, что опирались на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Стоит напомнить, что редакция «Нового времени» уже не в первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием со стороны ведомства Юрия Луценко.

В августе 2018-го тот же Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении Кристины Бердинских, еще одного журналиста-расследователя «НВ», за полтора года.

26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там оно попало ко все тому же судье Карабаню, который начиная с 12 ноября трижды переносил его рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.