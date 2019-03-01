Экономист назвал ключевую причину роста цен на продукты в Украине

Повышение стоимости газа и электроэнергии для населения стало ключевым фактором подорожания продуктов питания.

В Украине, несмотря на снижение курса доллара, продолжают расти цены на продукты. Например, стоимость овощей из борщевого набора выросла из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом заявил экономист Игорь Гарбарук, передает «Обозреватель». Он считает, что рост цен не стоит связывать с повышением курса американской валюты относительно гривны.

Читайте такжеУкраинские аграрии уже экспортировали 32,2 миллиона тонн зерновых

"Не надо делать так, как было с повышением стоимости газа, когда цены сначала подняли, а потом экспериментировали, к чему это приведет. Здесь весомым фактором является стоимость цен на энергоносители. Мы четко понимаем, что когда дорожает газ и электроэнергия, соответственно, это все тянет за собой, ведь это составляющие изготовления того или иного товара", — сказал экономист.

Объяснять рост стоимости овощей поднятием курса доллара неправильно, хотя явление долларизации в нашей экономике является тотальным, уверен Гарбарук. Причина на самом деле в том, что в Украине отсутствуют агрохолдинги, которые бы обеспечивали поставки продуктов, уточнил он.

"В нашей стране все привыкли оправдывать ростом доллара, но извините, сейчас курс падает. В основном структура у нас такая, что это домашние хозяйства обеспечивают рынок овощами, но этого недостаточно", – сказал экономист.