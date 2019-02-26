Скандал с Maruv: канал-транслятор не вернет деньги зрителям, которые отправляли смс

Телеканал СТБ готов подсчитать средства, потраченные в финале зрителями на смс-голосование и направить их на благотворительность.

Телеканал СТБ, который проводит Нацотбор в соответствии с правилами, утвержденными Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НСТУ), объяснил, почему не вернет деньги зрителям, которые отправляли смс.

«Телеканал СТБ готов подсчитать средства, потраченные в финале зрителями на смс-голосования и направить их на благотворительность», − говорится в сообщении СТБ.

Телеканал СТБ подчеркнул, что голосование было честным: «Все четыре года за честностью голосования в Национальном отборе следит независимая аудиторская компания PWC, представителя которого все видели на сцене в финале».

На вопрос журналистов, будет ли СТБ проводить Национальный отбор следующего года, на канале ответили: «Учитывая ситуацию, что сложилась, мы будем размышлять над тем, есть ли нам смысл дальше принимать участие в проведении Национального отбора на " Евровидение".

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В СТБ добавили, что поддержка победителя Национального отбора в предыдущие три года была исключительно инициативой СТБ, а не обязательствами перед НОТУ.

"Мы не подписывали с победителями Нацотбора никаких соглашений, согласно которым они должны были бы отрабатывать нам эти деньги, и не заключали с ними эксклюзивных контрактов. Это была в чистом виде меценатская помощь. Однако основная задача любого коммерческого телеканала – производство. Поэтому, подписывая осенью новый меморандум с UA: ПЕРШИЙ, мы пересмотрели условия с нашей стороны и исключили меценатство. 18 октября 2018 года, перед стартом нового Нацотбора, СТБ объявил, что полностью концентрируется на том, что умеет делать лучше всего – телевизионном производстве", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.