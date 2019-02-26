Работа со вкусом клубнички: как девушек вербуют в виртуальный порнобизнес и сколько они зарабатывают (видео)

Журналисты отмечают, что такой бизнес в Украине процветает. Обычно девушек ищут по объявлениям: "Разыскивается веб-модель".

После недавнего громкого скандала с разоблачением журналистами «Грошей» порно-студии, туда пришла полиция.

Об этом говорится в сюжете программы. Полиция задержала сутенера и около 20 девушек. За раздевание в интернете им грозит до 7 лет лишения свободы.

Журналисты отмечают, что несмотря на это такой бизнес в Украине процветает. Обычно девушек ищут по объявлениям: "Разыскивается веб-модель". Предлагают высокий заработок и знакомства.

Чтобы стать такой моделью особых умений не нужно - стабильный интернет и камера. За такую "работу" предлагают около 100 долларов в день. Работать предлагают около 5 часов в день, оплата идет в евро на карту.

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Все больше девушек выбирают именно такую работу в сети и в мужских клубах. Однако остаются и те, кто работает на улице. За оральные ласки на улице с клиента берут около 500 грн, за секс - около 1500 грн и больше. Однако в клубах желающих больше - там обещают "проверенных" от всех болезней девушек.

В клубах девушкам обещают зарплату от 20 000 грн плюс чаевые.