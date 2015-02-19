Из Крыма и зоны АТО переселено более 735 тысяч человек

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ со ссылкой на Межведомственный координационный штаб.

«Согласно оперативной информации, с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы переселено 735 тысяч 525 человек, в том числе из Донецкой, Луганской областей – 715 тысяч 304 человека, а также граждан, переселенных из АР Крым и города Севастополь – 20 тысяч 221 человек», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеЗа последние три недели из зоны АТО вывезли почти 9,5 тысяч человекБольше всего переселенцев размещено в Харьковской (136 тыс. 906 чел.), Луганской (128 тыс. 82 чел.), Донецкой (97 тыс. 237 чел.), Днепропетровской (77 тыс. 212 чел.), Запорожской (58 тыс. 172 чел.), Киевской (33 тыс. 815 чел.) областях и в городе Киев (39 тыс. 47 чел.). Наименьшее количество расселенных в Тернопольской (2 тыс. 327 чел.), Черновицкой (2 тыс. 447 чел.), Ивано-Франковской (3 тыс. 90 чел.), Волынской (3 тыс. 394 чел.), Закарпатской (3 тыс. 415 чел.) и Ривненской (3 тыс. 541 чел.) областях.

За медицинской помощью за весь период обратились 4 тыс. 393 взрослых и 3 тыс. 238 детей из Крыма, а также 107 тыс. 869 взрослых и 70 тыс. 415 детей, которые являются переселенцами из Донецкой и Луганской областей. В пресс-службе также отметили, что женщины-переселенцы родили 2 тыс. 598 детей.

Как сообщал УНИАН, Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины – в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы.