Замана вопреки закону сократил численность армии на 5 тысяч боеспособных военных - Матиос

Бывшему начальнику Генштаба объявили о подозрении в совершении государственной измены.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана вопреки прямой норме закона о предельной численности ВСУ в 2012 году сократил численность армии на 5 тысяч боеспособных военных.

Читайте такжеЛуценко рассказал об этапах разоружения и снижения боеспособности ВСУ с 1991 по 2014 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, согласно материалам уголовного производства и собранных доказательств установлено, что на 31.12.2012 года в ВСУ предполагалось оставить всего 179 тысяч 354 человека, из них военнослужащих по назначению и несением военной службы – 131 тысячу 952 человека.

«Однако, в результате лично подписанных Заманой директив, всего из ВСУ подлежало сокращению на 4 тыс. 646 человек [больше], чем предусматривалось законом Украины о численности ВСУ на 2012 год. Вопреки прямой норме закона о предельной численности ВСУ указанный начальник Генштаба совершил действие по уменьшению почти на 5 тысяч дееспособных, боеспособных частей и военных», - заявил он.

Напомним, бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

О том, что правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, стало известно 25 февраля.

Справка. Владимир Замана, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014.