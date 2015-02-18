Кабмин до 2017 года имплементирует водительские права евроформата

Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Документ вводит единые для всех государств-членов ЕС положения относительно выдачи национальных удостоверений водителя для обеспечения взаимного признания удостоверений водителя и, как следствие, дальнейшего упрощения свободного перемещения граждан между государствами-членами ЕС.

Он также утверждает техническое описание европейского образца удостоверение водителя, регулирует вопросы размещения в нем микрочипа, устанавливает требования к подготовке претендентов на получение удостоверения водителя, условия выдачи удостоверений водителя (возрастные и квалификационные), их периодической замены.

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Кроме того, как отмечается, документ устанавливает единые для всех стран сроки медосмотров для водителей, вводит требования по базовой квалификации и подготовке лиц, которые принимают экзамены на право управления транспортными средствами, а также унифицирует требования к экзаменам на право управления транспортными средствами.

Как отмечается, положения директивы должны быть имплементированы в Украине до ноября 2017 года.