Арест и принудительные работы: юрист объяснила, что грозит злостным неплательщикам алиментов

По словам адвоката, если у должника нет денежных средств, имущества и доходов, ему дают время для того, чтобы найти эти деньги.

В Украине закон, направленный на борьбу с должниками по алиментам, предусматривает арест и принудительные работы для злостных неплательщиков.

Как реализуется данная норма на практике, рассказала адвокат Екатерина Власюк, передает «Обозреватель».

По словам юриста, если у должника нет денежных средств, имущества и доходов, ему дают время для того, чтобы найти эти деньги. "Если проходит 6 или 8 месяцев, у человека опять ничего нет, ему присылают постановление, предлагают устроить на работу. Если человек уклоняется от этих принудительных работ, на него может быть наложен административный арест", – подчеркнула она.

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Власюк объяснила, что все это сделано не для того, чтобы нарушить право человека на труд, а чтобы "зафиксировать, что у человека есть долг, и он должен рассчитаться".

Как отметила адвокат, речь идет о государственных работы на базе местных администраций. По ее словам, местная власть "будет коммуницировать с исполнителями и сообщать, где какие есть вакансии".

"Могут быть разные ситуации – вопрос в том, долго ли человек продержится на этих исправительных работах, человек может быть уволен. Но все эти нормы работают на то, чтобы сказать людям – это возможно, но лучше не доходить до этой грани. Возможно, человек поймет, насколько это унизительно, насколько не нужно этого делать, устроится на другую работу, заплатить эти долги. У нас не столь высокие алименты можно получить через суд эти долги при желании можно закрыть", – заявила Власюк.

Также адвокат прокомментировала нынешний размер алиментов в Украине (от 813 грн), что составляет не менее 50% прожиточного минимума.

"Летом были приняты изменения, где судам рекомендуют выносить решения не ниже одного необлагаемого минимума (1626 грн). Как по мне, надо рассчитывать потребительскую корзину ребенка и объективно, неважно, в каком регионе, бюджет на ребенка средний на месяц не меньше 2000 грн", – отметила она.