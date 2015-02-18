Апелляционный суд отказался снимать арест со средств Еврейской общины Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в ходе заседания суда 18 февраля.

"Аппеляционную жалобу оставить без удовлетворения. Решение обжалованию не подлежит", - заявил председательствующий в судейской коллегии судья Валерий Лашевич.

При этом, по мнению присутствующего на заседании Нузброха, правовых оснований для такого решения у суда не было.

«Никаких правовых оснований оставить решение первой инстанции без рассмотрения апелляционного суда не было. Когда государство не справляется с защитой собственности своих граждан, эти граждане «голосуют ногами», они уходят», - прокомментировал УНИАН решение суда Нузброх.

Читайте такжеСуд снова перенес заседание по делу о выносе бойцами "Альфы" денег из киевского банкаОн отметил, что планирует отстаивать справедливость в судах высшей инстанции.

«Проигранное сражение, это не проигранная война. Я постараюсь в рамках закона заставить те органы, которые незаконно это сделали, вернуть деньги и извиниться», - сказал Нузброх.

Нузброх напомнил, что 22 декабря 2014 года группа СБУ провела обыск в отделении банка "Альянс", где он арендовал депозитную ячейку. По его словам, ячейки были вскрыты без понятых и без сотрудников банка, и из них пропали деньги, в том числе и средства, оставленные на хранение евреями - беженцами из Донбасса. Нузброх отметил, что сотрудники СБУ так же изъяли, нарушив банковскую тайну, карточки подписей в отделении банка.