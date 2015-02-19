Sport Life Борщаговка введен в эксплуатацию!

Sport Life Борщаговка расположен в одном из густонаселенных микрорайонов столицы. На 4 000 фитнес-метров разместилось все, что нужно для результативных тренировок и релакса: аквазона, просторный зал, 4 студии для групповых программ, SPA-комплекс и детский клуб.

До сих пор на Борщаговке не было полноформатной аквазоны с современным спортивным бассейном надлежащего качества. Но теперь все местные жители, и не только, смогут ходить, именно ходить, а не ездить, в спортивный бассейн на восемь дорожек. Плюс наконец-то на Борщаговке появился настоящий бассейн для грудничков с регулируемым температурным режимом и минимальным содержанием хлора в воде. Такой бассейн просто необходим в микрорайоне, ведь грудничковое плавание оказывает колоссальную пользу на маленький растущий организм.

Компания Sport Life делает ставку на будущие, поэтому практически во всех клубах сети есть детские фитнес-академии. Вот и в Sport Life Борщаговка расположился большой детский клуб с двумя бассейнами, учебным классом, фитнес-студией, игровой и киндер-баром. Для деток доступны различные спортивные секции, развивающие занятия и аквафитнес. По словам руководства компании, на базе клуба регулярно будут проводиться соревнования как клубного, так и городского масштаба. Важно, чтобы украинские дети приучались к спорту и росли здоровыми.

В прошлом году сеть Sport Life открыла 8 новых полноформатных фитнес-клубов. Как отмечают американские инвесторы, своих планов по расширению сети в Украине они не меняют. На данный момент в фазе активного строительства находятся клубы в Харькове, Одессе и Запорожье. В планах компании увеличить количество фитнес-клубов по всей стране до 65.