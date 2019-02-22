Политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара в неизвестном направлении – правозащитники

Российские власти не сообщили родственникам и адвокатам, куда именно везут украинца.

Незаконно осужденного украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook, 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО "скорее всего для дальнейшего этапирования в колонию".

"Куда именно везут Балуха, ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - сказано в сообщении.

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Правозащитники заявили, что подобные действия властей РФ по отношению к украинскому политзаключенному нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.

"Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму, а личная безопасность наоборот, при этапировании в РФ подвергается еще большей угрозе, чем на территории полуострова", - сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркивают, что этапирование Балуха в РФ нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиении начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

25 января 2019 года подконтрольный Кремлю «суд» в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства о условно-досрочном освобождении украинца.

13 февраля Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя. После этого его перевезли в СИЗО Краснодара. Российский омбудсмен сообщила, что его везут в одну из колоний РФ для дальнейшего отбывания наказания.