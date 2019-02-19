Стало известно, куда этапировали Балуха из оккупированного Симферополя (видео)

18 февраля стало известно, что незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО, но не было известно куда именно.

Незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха этапировали из временного оккупированного Крыма в Краснодар.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. «Балуха Владимира вывезли в Краснодар», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля стало известно, что Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя.

18 февраля в «Крымской правозащитной группе» сообщили, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО, но не было известно куда именно.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиении начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

25 января 2019 года подконтрольный Кремлю «суд» в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства о условно-досрочном освобождении украинца.