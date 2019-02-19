В Запорожье суд арестовал трех "поджигателей" храма бывшей УПЦ МП

Жовтневый районный суд Запорожья избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Суд Запорожья избрал меру пресечения трем подозреваемым в попытке поджога храма в Днепровском районе города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Запорожской области.

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Судебное заседание состоялось вчера, 18 февраля, поздно вечером.

Жовтневый районный суд Запорожья избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

Как сообщал УНИАН, в субботу, 16 февраля, в Запорожье правоохранители задержали двух мужчин и женщину, которые пытались поджечь храм бывшей УПЦ МП в Днепровском районе Запорожья.

По словам главы СБУ Василия Грицака, одним из заказчиков этого и аналогичных преступлений в Украине является «бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. В 2014 году Тимченко выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где скрывается от правоохранительных органов и, по данным СБУ, тесно сотрудничает с «МГБ» террористической организации «ДНР».

Как сообщил Грицак, вторым заказчиком является «бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований «ДНР» по прозвищу «Сармат»- его зовут Андрей Кузьменко. По словам главы СБУ, оба злоумышленника находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений.