«Бандера, вставай!»: активисты устроили протестный марш к зданию МВД (фото, видео)

Протестующие требуют, в частности, запретить правоохранителями использование балаклав, скрывающих лица.

Более 500 участников акции «Бандера, вставай!» под зданием Министерства внутренних дел выдвинули три требования главе ведомства Арсену Авакову.

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Как передает корреспондент УНИАН, в акции участвуют представители общественной организации С14, «Правого сектора», ВО «Свобода» и других националистических организаций.

Они собрались в Крепостном переулке, где один из координаторов С14 Евгений Карась заявил, что у активистов к министру есть три требования. Первое, по его словам, заключается в том, что запретить спецназовцам носить балаклавы и обязать их, как это предусмотрено законом о Национальной полиции, носить идентификационные номера на шлемах и на жетонах.

Он привел пример, что после инцидента возле Подольского райотдела полиции к ответственности был привлечен лишь один правоохранитель, который бил активиста, и то только потому, что у него не было закрыто лицо. Карась отметил, что до сих пор не назвали фамилию спецназовца, который выкрикивал «Ложись, Бандера!». Второе требование активистов, добавил он, - переаттестация спецподразделения «КОРД», в котором, по его словам, осталось 30% бывших «беркутовцев», культивирующих советские традиции ненависти к украинским героям. Третье требование к Авакову, сказал Карась, связано с деполитизацией полиции. Речь идет о том, чтобы запретить министру влиять любым способом на назначение руководителей Нацполиции. По его словам, поскольку должность министра является политической, а он сегодня назначает руководство Нацполиции, то нельзя говорить о том, что деятельность полиции является аполитичной, как это утверждает Аваков.

Активисты свое шествие сопровождали лозунгами «Бандера, вставай!», «Долой ментовский беспредел!», «Авакова в отставку» и другими.

Сейчас участники акции пришли под здание МВД. Подступы к министерству охраняют несколько сотен правоохранителей.

У министерства уже установлен видеопроектор, на котором организаторы акции обещали показать кадры, как спецподразделение КОРД нарушает закон. Видеопроектор транслирует на фасад министерства лозунг «Бандера, вставай!».