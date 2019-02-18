Ведьмы в "УПЦ МП" что-то придумали: в ПЦУ высмеяли традиции российской церкви

В ПЦУ отметили, что Иисус Христос выступал против любых запретов.

Сегодняшние запреты, традиционные для Русской православной церкви, не отражены ни в церковных канонах, ни в постановлениях Вселенских Соборов. ПЦУ не собирается поддерживать эти традиции.

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Об этом рассказал протоиерей, настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин, передает «Обозреватель». Он подчеркнул, что большинство ограничений, характерных для храмов РПЦ, просто бессмысленны.

"Иисус Христос пришел для того, чтобы уничтожить любые запреты, чтобы установить закон любви и показать Бога. И он говорил нам, что мы должны быть совершенными. Я же не знаю, что там ведьмы в Московском патриархате понапридумывали. Меня всегда интересовало только то, чтобы люди, которые приходят в наш храм, приближались к Христу. И мы над этим работаем", – заявил Дедюхин.

В качестве яркого примера он привел запрет вести фото - и видеосъемку в московских церквях. По мнению священника – это прихоть "русского мира", которая давно должна была исчезнуть в небытие.

"Или то, что родные и родители не могут присутствовать во время Крещения. Просто когда-то была такая традиция, что родные и родители не шли на Крещение, а оставались дома, поэтому кумовья несли ребенка. Когда меня спрашивают – можно ли присутствовать, я говорю: если не будете мешать, то почему бы и нет", – заверил Дедюхин.