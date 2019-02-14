Епископ УПЦ МП Гедеон, которого не пустили в Украину, улетел обратно во Франкфурт (видео)

Пограничники рассказали, что Юрий Харон вылетел самостоятельно, без принуждения, но обещал вернуться.

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон, которого накануне не пустили в Украину, улетел назад во Франкфурт.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook. "Сегодня утром, в 6:30, Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом до Франкфурта. Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться)", - написал Слободян.

Также пограничники показали видео отлета. "Кто найдет вооруженных автоматчиков - тому отдельный приз", - добавил Слободян.

Вместе с тем на странице Харона в Facebook появилось сообщение, что "владыку депортировали в США". "Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника", - говорится в сообщении.

Как известно, 13 февраля пограничники в столичном аэропорту "Борисполь" не пропустили епископа УПЦ МП Юрия Харона в Украину, заявляя, что у него есть гражданство нескольких стран, а также, что он занимался антиукраинской пропагандой.