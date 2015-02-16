На Донбассе с середины апреля погибли не менее 5,6 тысяч человек - ООН

В результате конфликта на востоке Украины с середины апреля прошлого года по 12 февраля нынешнего года погибли не менее 5 тыс. 617 человек, включая 63 детей.

Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

Кроме того, за этот период 13 тыс. 400 человек, в том числе 159 детей, получили ранения.

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В подготовленном им обзоре ситуации в Украине с 7 января по 13 февраля отмечается, что по состоянию на 9 февраля 1 млн 7 тыс. 917 человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Ухудшение гуманитарной ситуации в связи с конфликтом затронуло 5,2 млн человек.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.