В Херсонской области имена уклонистов будут публиковать в СМИ

Такое распоряжение дал председатель Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Путилов, сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

Читайте такжеВ Минобороны говорят, что мобилизация проходит по плану

Кроме того, представителям власти и военным комиссарам районов Херсонской области дано поручение сообщать в СМИ о ходе мобилизации.

Ранее военный комиссар Херсонского областного военного комиссариата Сергей Кока на совещании в ОГА доложил, что уровеньвыполнения плана мобилизации в Херсонской области составляет 80%.

При этом Сергей Кока отметил, что необходимо постоянно повышать мотивационные условия в период проведения частичной мобилизации военнообязанных: «Каждого добровольца надо обеспечить социальным пакетом. Чтобы и он, и его семья чувствовали поддержку государства».